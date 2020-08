Justyna Steczkowska promuje ROZMNAŻANIE KOTÓW?! Internauci grzmią: "CO ZA BEZMYŚLNOŚĆ" (FOTO)

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co to za bzdury, że kotka powinna przed kastracją urodzić koty??? Powinna ją przejść przed pierwszą rują, wtedy chroni to przed wieloma chorobami. W niektórych krajach Europy zakazane jest rozmnażanie w domach niezarejestrowanych hodowli. Poza tym jest to obciążenie dla zwierzaka. Irytuje takie bezmyślne postępowanie, sześć lat temu podrzucił mi ktoś, tak samo myślący jak ta pani, pięć Kotów. Mam warunki mieszkaniowe i finansowe więc wszystkie przygarnęłam, pierwsze co uczyniłam to kastracja, czasem leczenie jednego kotka pochłaniało całą wypłatę. Powinno się promować akcje kastracji oraz adpocji ze schronisk i domów tymczasowych