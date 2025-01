Justyna Steczkowska przyjęła księdza po kolędzie. Zdradziła, co znajduje się na jej stole: "Zawsze jest ciasto, herbata, wszystko, co trzeba"

Kosciol to wspolnota, jesli katolicy swiadomie rezygnuja z uczestniczenia z zycia we wspolnocie, z uczestniczenia w obrzedach i mszy sw, to znaczy, ze ta wiara niewiele dla nich znaczy. Wyjatkiem sa ludzie schorowani, majacy problemy zdrowotne i problemy z poruszaniem sie. Ale oni przynajmniej ogladaja msze w tv. Kosciol to jest dom Bozy. Jesli Bog dla ciebie jest wazny, to pojdziesz go odwiedzic w jego domu. Poza tym mury kosciola sprzyjaja skupieniu, modlitwie, pozwalaja oderwac sie od codziennego zgielku. Sluchanie ewangelii gloszonej przez ksiedza, to jest czesc rytualu, bardzo waznego dla zrozumienia i glebokiego przezywania tajemnicy wiary. A modlitwa ma ogromna moc.