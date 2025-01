Piotr Mróz ubolewa, że ludzie nie chcą gościć księdza po kolędzie: "U mnie na 100 mieszkań przyjęły 2 osoby. TO JEST DRAMAT"

Piotr Mróz nigdy nie ukrywał, że jest osobą wierzącą i jest z tego dumny. Wiemy już, że nie jest fanem Halloween i chętnie przyjmuje księdza po kolędzie, o co zapytała go teraz reporterka Pudelka Simona Stolicka . W rozmowie z nami gwiazdor "Gliniarzy" przyznaje, że w wizycie duszpasterskiej widzi przede wszystkim głębokie przesłanie.

Przyjęło się, że ksiądz to przychodzi, bierze pieniądze i wychodzi. Nie, w tym jest głębsza prawda - przekonuje. Święci, błogosławi nasz dom czyli wpuszczamy poprzez księdza, Pana Boga do naszego domu. To mnie przeraża, jeżeli ktoś się zamyka na tego typu aktywność w społeczeństwie. To świadczy o tym, że gdzieś ta wiara może nie do końca jest taka, jaka powinna być. Ja wiem, że jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu.