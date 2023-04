Justyna Steczkowska spowodowała STŁUCZKĘ w centrum Warszawy!

Polskie gwiazdy znane są niestety z dość swobodnego obchodzenia się z przepisami ruchu drogowego. Co roku mnożą się kolejne dostarczane nam przez paparazzi dowody, jak to nasze ulubione sławy parkują w miejscach niedozwolonych lub też traktują ciągłe linie, jakby ich w ogóle nie było na jezdni. Wygląda na to, że do tego mało zaszczytnego grona właśnie dołączyła Justyna Steczkowska, która, jak informuje Fakt, miała doprowadzić do stłuczki w centrum Warszawy.