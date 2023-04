TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, jak Edyta Górniak potraktowała Justynę Steczkowską na koncercie "100 lat Disneya"! "Ewidentnie mają do siebie żal"

Justyna Steczkowska wydała oświadczenie po aferze z koncertem TVP "Solidarni z Ukrainą"

Edyta Górniak wymieniła uprzejmości z Justyną Steczkowską po Sylwestrze Marzeń

Cała sytuacja sprawiła, że konflikt pomiędzy paniami rozgorzał na dobre, a Edyta w rozmowie z Pomponikiem przekonywała, że "to już jest teraz nie do odzyskania, a zaufanie zostało utracone bezpowrotnie". Nadzieja na jakiekolwiek pojednanie pojawiła się podczas Sylwestra Marzeń w Zakopanem. Wówczas to na scenie pojawiła się Edyta Górniak z synem, a rodzinny występ zaliczyli również Justyna Steczkowska ze swoim potomkiem. Co ciekawe, panowie mieli okazję się poznać i zagrać nawet wspólną imprezę w jednym z warszawskich klubów. Górniak dzień po sylwestrowym występie przemówiła do swoich instagramowych fanów i opowiedziała, że miała okazję uciąć sobie krótką pogawędkę z Justyną Steczkowską.