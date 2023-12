Justyna Żyła wycofała się z show-biznesu i ruszyła do "normalnej pracy". Czym dziś para się była żona Piotra Żyły?

Anna 12 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Niestety, wiele kobiet, ktore zostaly zostawione przez partnera reaguje tak jak ona. To jest jakas pokusa, zeby pokazac mu, co stracil i ze wcale za nim nie placze...A w rzeczywistosci to widac jak na dloni, ze kobieta jest zdesperowana, ze nie potrafi obiektywnie ocenic rzeczywistosci i to co jej sie wydaje, ze pokazuje swoja sile i niezaleznosc, jest tak naprawde odslanianiem gardy, pokazywaniem swojej slabosci. Jej pozowanie do Playboya, fake'owe zdjecia z partnerami. Osmieszala sie, to fakt, ale nie potrafila wtedy "trzewo" myslec. Teraz napewno jest jej wstyd za to. To jest schemat. Paulina Smaszcz tez niestety sie w to wplatala...Co pokazuje, ze dotyczy to nie tylko mlodych kobiet. To raczej kwestia osobowosci, a nie niedojrzalosci. Sa osobowosci, ktore nie radza sobie z porzuceniem w sposob racjonalny.