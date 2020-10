Justyna Żyła ZABIERA GŁOS w sprawie Strajku Kobiet. Internauci niepocieszeni: "Nie dziwię się, że MĄŻ CIĘ ZOSTAWIŁ"

Zeszłotygodniowa decyzja Trybunału Konstytucyjnego wywołała ogromne poruszenie nie tylko w kraju, lecz także poza jego granicami. Od kilku dni trwają w kraju protesty kobiet i solidaryzujących się z nimi mężczyzn, którzy są przeciwko orzeczeniu, które zmusza Polki do rodzenia zdeformowanych płodów z ciężkimi wadami. W piątkowych manifestacjach wzięło udział tysiące obywateli.

Justyna Żyła mierzy się z hejtem: "Staram się tym nie przejmować"

Teraz do grona osób publicznych, które zabrały głos w sprawie trwających protestów, dołączyła też Justyna Żyła . Była żona skoczka narciarskiego udostępniła na swoim Instagramie post, w którym jednoznacznie opowiada się za wyborem . Jednocześnie Justyna wyraźnie staje po stronie walczących kobiet i podkreśla swoją solidarność z protestującymi.

Co ciekawe, z nieznanych powodów reakcje na post byłej żony pewnego skoczka okazały się wyjątkowo skrajne. Niektórzy obserwujący celebrytki szybko dali jej do zrozumienia, że nie podzielają głoszonych przez nią poglądów w kwestii aborcji i pod wpisem zaroiło się od krytycznych i niekiedy bardzo przykrych komentarzy.

Choć nie zabrakło też wielu pozytywnych głosów, to oczywiste jest, że takie uwagi mogą zaboleć. W końcu wyraźnie poruszona Justyna postanowiła odnieść się do niektórych uwag i odeprzeć zarzuty o to, że jest złą matką tylko dlatego, że wspiera kobiety w walce o swoje prawa. Żyła zapewniła też, że z pociechami łączą ją partnerskie relacje i nie zamierza nikomu narzucać swojego zdania.