Justyna Kowalczyk opublikowała zdjęcie z "symbolicznego cmentarza" Kacpra. Wzruszające słowa biegaczki narciarskiej

Agata 5 min. temu

trzeba było się nie narażać i nie szarżować, umarł na własne życzenie, za karę, że zostawił, zdradził żonę i związał się z Justyną, pierwszą żonę zostawił, nie mogła go mieć to i Justyna go nie ma, to taki los, za wyrządzenie krzywdy drugiej osobie, sama jesteś Justyno jak pierwsza żona, to jest zapłata za zdradę żebyś poczuła na skórze stratę osoby, w tym przypadku, tragicznie