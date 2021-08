Ewel0na promuje zawody w... PICIU ALKOHOLU! "8 lat trenowania w "Warsaw Shore" zrobi swoje?"

Gość 28 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Szczerze juz jestem za stara na, ogladanie bzdur w Mtv, ale z ciekawosci sobie wlaczylam. I wiecie co? Masakra. Czy tam wogole leci jakas muzyka oprocz tych glupich programow? Tym "karmi" sie dzisiejsza mlodziez? Wiecie wychowanie bierze sie pp czesci z domu ale media i srodowisko to jest nastepna rzexz ktora ksztaltuje mlodych ludzi. Im wmawia sie ze to jest normalka!!! Ze taki jest wlasnie swiat. I wcale sie nie dziwie ze dzisiejsza mlodziez jest bardzo nie dojrzalajak na swoj wiek. Ostatnio sluchalam piosenek ekipy friza bo dziewczynki (nie moje) znaly je na pamiec. Ja jako mloda dziewczyna pamietam jeszcze hiphopowe piosenki, przekaz byl duzo madrzejszy od tego co jest teraz.