Kabareciarz ZACZEPIŁ Marcina Prokopa w "Dzień dobry TVN". Poszło o… Szymona Hołownię. "Mam nadzieję, że jeszcze jest moim kolegą"

Trzecia droga czyli nie chcemy ani Kaczyńskiego ani.. Tuska. A tu mamy sojusz by do władzy się dostać.. Bo to mniejsze zło.. Oszukiwanie ludzi.. Wyborców to mniejsze zło.. Ludzie głosowali na te partie by odocisd od wladzybtych co są.. I tych co byli.. Bo przecież Tusk Sikorski i cała plejada nitras kierwinski byli i zostali przez społeczeństwo wywaleni bo nic nie dawali w zamian... I znowu są..