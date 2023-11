Marcin Prokop pokazał ARCHIWALNE zdjęcie z Szymonem Hołownią w samym szlafroku. "Marszałek na swym rumaku"

Marcin Prokop o Szymonie Hołowni. Pokazał archiwalne zdjęcie

Tego dnia Prokop podzielił się z obserwatorami dość zaskakującym, archiwalnym zdjęciem. Na wspomnianym ujęciu można było zobaczyć, jak ubrany w strój do nurkowania prezenter klęczy na drewnianym pomoście, zaś Hołownia siedzi na jego plecach w białym szlafroku. Do kadru Prokop dołączył żartobliwy podpis.

Panie Marcinie, wciąż jest wolne miejsce na fotel wicemarszałka... Prowadzicie już może rozmowy, by Pan to stanowisko objął. Z tak szlachetnej partii - napisała jedna z użytkowniczek.

Nie miałbym tyle anielskiej cierpliwości, co Szymon, do tych sejmowych krzykaczy, wypadających przy nim jak osiedlowe żuliki spod budki z piwem. Sorry @borysbudka, no pun intended - odpowiedział Prokop.

Niestety nie wszystkim przypadł do gustu żart Prokopa. Niektórzy komentujący byli zdania, że z racji pełnionej obecnie przez Hołownię funkcji, zamieszczone przez Prokopa zdjęcie jest nieco nie na miejscu. Jedna z internautek wytknęła Prokopowi, że ten już po raz kolejny drwi z kolegi i posądziła go nawet o zazdrość. Prezenter i tym razem postanowił odpowiedzieć.

Z całym szacunkiem do Pana, bo bardzo lubię Pana oglądać, ale odnoszę wrażenie, że odkąd pan Szymon Hołownia został marszałkiem, to każdy próbuje mu dokuczyć i go ośmieszyć. To zdj uważam, że jest średnio na miejscu teraz, już któryś raz z kolei robi pan sobie żarty z kolegi, co można by odebrać troch jak zazdrość... - stwierdziła pewna użytkowniczka.