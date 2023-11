Tak Szymon Hołownia wyglądał na początku kariery. Prowadził talk-show w TVP i bywał na okładkach: "Grafik musiał mną GARDZIĆ" (FOTO)

Od kilku dni emocje wokół Szymona Hołowni są silniejsze niż kiedykolwiek. Wielu poznało go jako prezentera, publicystę czy prowadzącego programów telewizyjnych, jednak dziś sprawdza się w zupełnie innej roli - marszałka Sejmu . Ma już nawet za sobą orędzie i eksperci są zgodni, że i w tym przypadku poradził sobie zaskakująco dobrze.

Szymon Hołownia gości w mediach od lat. Kiedyś nawet pracował w TVP

W 2006 roku Hołownia nawiązał współpracę z TVP i prowadził program "Po prostu pytam" , w którym debatował na bieżące sprawy polityczne i społeczne. Kilkanaście lat temu przedstawiano go jeszcze na antenie jako "dziennikarza i publicystę znanego z nowatorskiego podejścia do tematów religijnych".

Szymon Hołownia wspomina okładkę sprzed lat. Nie był nią zachwycony

Wzmianki w mediach pojawiały się jednak o Szymonie również wiele wcześniej. Gościł na przykład na okładce "Jutro Weekend", czyli dodatku do "Kuriera Porannego" w Białymstoku. Tym, jak się wówczas na niej prezentował, pochwalił się jeszcze w 2016 roku na facebookowym fanpage'u. Jak wspominał, nie jest to ulubiony moment w jego karierze, co miało związek z wybranym zdjęciem.