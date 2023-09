Kabareciarze DRWIĄ z Dudy i Morawieckiego w Polsacie: "Prezes chce zniszczyć demokrację, żebym był królem". Publika żywo zareagowała

Żarty z Dudy i Morawieckiego na Polsacie. Reakcja publiki? Wymowna

Zobaczymy co z tobą, ja to na stówę będę. Ciekawe, kto będzie po tobie, może czas na czarnoskórego premiera. Ty wiesz, z kim ty rozmawiasz? Z prezydentem, a jakby u nas w kraju nie było demokracji, to ja bym był królem. To dlatego prezes chce zniszczyć demokrację, żebym był tym królem - padło ze sceny.