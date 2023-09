Kabaret Młodych Panów DRWI w Polsacie z Pawła Kukiza! "Mogą go mieć wszyscy"

szczery 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 26 Odpowiedz

Kukiz jako jako jedyny walczy o JOWy. Peło już go oszukało, PSL już go oszuka, mam nadziej, że PIS tego nie zrobi. Mój głos ma Kukiz czyli PIS. A kabaret, no cóż, już nigdy nie będę was wspierał. Jesteście idiotami, śmiejecie się z gościa co jako jedyny walczy o prawdziwą demokrację.