Kolejny sukces Natalii Janoszek: ZNOWU stała się obiektem żartów kabareciarzy. Oberwał też Jarosław Kaczyński: "Tak się robi w tym kraju"

Historia "bollywoodzkiej i hollywoodzkiej kariery" Natalii Janoszek jeszcze niedawno była w mediach tematem numer jeden. Sama zainteresowana na razie ogranicza się do aktywności za oceanem, gdzie wciąż jest przedstawiana jako gwiazda, jednak w Polsce utraciła chyba ten status już bezpowrotnie.

Kolejny sukces Natalii Janoszek: znowu śmieszkują z niej kabareciarze

Niedawno informowaliśmy, że Natalia stała się obiektem zainteresowania rodzimych kabareciarzy, a na Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej publicznie zadrwił z niej Kabaret Skeczów Męczących . Wówczas Marcin Szczurkiewicz żartobliwie odnosił się do jej "osiągnięć", udając, że przekupił mężczyznę hinduskiego pochodzenia. Reakcja publiki była jednoznaczna.

Teraz historia się powtarza, więc wygląda na to, że to wcale nie koniec. W niedzielę wyemitowano program, który prowadziła wspomniana formacja i w skeczu "Spółdzielnia mieszkaniowa" ponownie wyśmiali niedawny skandal z udziałem Natalii. Z racji tego, że zbliżają się wybory, tym razem postanowiono zadrwić też z Jarosława Kaczyńskiego .

Podczas programu na scenie pojawił się "słynny aktor z Bollywood" przedstawiający się publice jako... Nataniel Janoszek . Pomijając wymyślone na tę potrzebę imię i nazwisko, to, co stało się potem, nie pozostawia chyba wątpliwości, z czego - a raczej z kogo - żartowano.

Jestem gwiazdą z Bollywood, w Mumbaju to mnie wszyscy znają, wszyscy - zapewniał "Nataniel".

Proszę pana ja jestem z Mombaju! Oglądam wszystkie filmy, wszystkie i pana nie znam! - rzucił na to inny bohater skeczu.

W czym ja nie grałem? Byłem we wszystkim. Byłem w "Pytanie na śniadanie", "Dzień dobry TVN", byłem, proszę pana w kawie, w herbacie cztery razy. Byłem nawet ten w "Twoja twarz brzmi znajomo". A nie, to Polsat prosił, żeby nie mówić - padło następnie ze sceny, a publika żywo zareagowała.

Jarosław Kaczyński wyśmiany na scenie. Reakcja publiki była jednoznaczna

Przed wami Halina Beton, pierwsza tego imienia, matka siedmiu bloków, spłodzona w piwnicy, zrodzona na klatce, władczyni węzła CO, królowa osiedla. Na kolana chamy! - padło.

Tylko jedna osoba zakwestionowała to, skąd tak służalczy gest. Wówczas nie pozostawiono wątpliwości, że jest to nawiązanie do Jarosława Kaczyńskiego i tego, jak jest traktowany w roli prezesa PiS.