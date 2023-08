SUKCES Natalii Janoszek. Jej "osiągnięcia" stały się inspiracją dla jednego z kabaretów. Reakcja publiki była JEDNOZNACZNA

ejże 10 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

ja się zastanawiam jak ona może żyć w taki sposób, ja na miejscu Janoszek zapadłabym się ze wstydu pod ziemię i myślała co zrobić ze swoim życiem, a ona wydaje (prawdopodobnie) ostatnie pieniądze na wyjazdy i dzięki oznaczeniom w swoich postach różnych zagranicznych firm dalej kombinuje, jak oznaczyła w którymś z ostatnich postów dwie firmy, to w komentarzach na ich profilach zrobił się taki kocioł o tym z kim współpracują, że musieli zamknąć oba profile, a teraz znowu oznaczyła kolejną firmę, firma zobaczy "oznaczyła nas babka z 1,8 mln follow, nic że nie mamy pojęcia kto to jest, ale 1,8 mln follow nie chodzi piechotą, więc zaproponujemy jej płatną współpracę", szkoda że te firmy nie mają pojęcia, że 80% to boty i tak to się kręci, prościej byłoby wziąć się za UCZIWĄ pracę