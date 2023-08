Natalia Janoszek chwali się, jak to "prowadziła" imprezę w Las Vegas... Bieganie w bikini i pląsy przy budce DJ-a (ZDJĘCIA)

macie-jo 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

natalko..ale rozumiem, ze po ciebie przylecial helikopter, gdzie za sterami siedzial sam Leonardo?.. i polecieliście we dwójkę do niego na jacht w st.lopez?..kurczę..zazdraszczają ci wszystkie powiatowe dwunastolatki, bo trzynastki to juz maja będę z ciebie..ale nie martw się..jak to mówią: po 1000 razach ludzie ci uwierzą