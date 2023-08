Janoszek uciekła przed Stanowskim do raju! Relaksuje się, czytając książkę o "PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ" (ZDJĘCIA)

W oryginalne, czyli tej wersji, którą czytała Janoszek, książka ma tytuł "Why Has Nobody Told Me This Before? Everyday Tools for Life's Ups & Downs". Możemy jednak przypuszczać, że charakter książki znacznie lepiej oddał polski tytuł, a mianowicie "Jak zmienić złe dni na lepsze? Pierwsza pomoc emocjonalna".