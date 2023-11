Kabareciarze spotkali się z władzami Polsatu. Ujawniają szczegóły: "Zaufanie zostało podkopane"

Po tym jak Edward Miszczak objął rządy programowe w Polsacie, stacja doczekała się wielu zmian. Największą, a na pewno najbardziej szokującą, było zwolnienie Katarzyny Dowbor i zastąpienie jej Elżbietą Romanowską. Przełożyło się to na spadek oglądalności programu "Nasz nowy dom". Hitem nie okazał się też nowy show "The Real Housewives. Żony Warszawy".

Co dalej z kabaretami w Polsacie?

Ostatnio głośno zrobiło się o zniknięciu z Polsatu niedzielnych programów kabaretowych. Pierwotnie "Kabaret na żywo. Młodzi i moralni" nie został wyemitowany w dniu wyborów parlamentarnych. To dlatego, że Polsat nie chciał, aby fragmenty skeczów były wykorzystywane przez którąś z parii. Od tego czasu minął jednak prawie miesiąc a Robert Górski i Robert Korólczyk nadal nie wrócili na antenę.

Kabareciarze cały czas nagrywają kolejne skecze, jednak nie trafiają one na wizję. Głośno wyrażają przy tym niezadowolenie i niezrozumienie decyzji władz stacji.

Satyrycy chcieli porozmawiać z Miszczakiem. Nie przyszedł

Spotkaliśmy się z dyrekcją Polsatu i nie usłyszeliśmy słowa przeprosin. Dowiedzieliśmy się też, że nic nie wiedzą, nie mogą zrobić, bo decyzje zapadają nad nimi, więc wzajemnie sobie podziękowaliśmy. My podziękowaliśmy im za to, że zrobiliśmy trzy sezony, a oni nam za to samo. Nie potrafili nam powiedzieć nic więcej oprócz tego, że liczą na dalszą współpracę - relacjonował Górski.