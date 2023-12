Kabaret Roberta Górskiego DRWI z Jarosława Kaczyńskiego i incydentu z gaśnicą. "Strażniku żydowskiego ognia..." (WIDEO)

itd 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Może niech on się zajmie tym, kto komu od 17 lat płaci niemało, aby pewien duży i wysoki "przedmiot" tu i tam co roku ustawiać. Co, Górski, strach obleciał? To nie muszą być sakiewki z monetami, jak 2 tysiące lat temu, to może być poparcie od "onych", polityczne, medialne...