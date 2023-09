Kabula ucisza internetowych HEJTERÓW. Zaatakowali córkę Martyny Wojciechowskiej za brak znajomości polskiego

Elza 33 min. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

To bardzo szlachetne że strony Martyny że zaopiekowała się dziewczyna okrutnie skrzywdzoną przez zabobony,uprzedzenia i własną rodzinę.Ale słowo córka to nadużycie, bo przecież formalnie jej nie adoptowała,ale jak chcą to niech używają formy matką,córka to ich sprawa.A co do polskiego jak będzie mieszkała w Polsce to się nauczy.