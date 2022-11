Kacperek z "Rodzinki.pl" opowiada o swojej miłości do... Julii Wieniawy! "Gdyby teraz weszła, to bym się dosłownie ZE*RAŁ"

Gdy rozmowa przeszła na luźniejsze tematy, 18-latek przyznał, że nie ma aktualnie dziewczyny, ale "coś tam jest, coś działa". Zdradził też, że posiada konto w aplikacji randkowej. Autorzy podcastu zapytali go, w której ze znanych koleżanek podkochiwał się na planie "Rodzinki". Co ciekawe, padło na Julię Wieniawę . Pawłowski w osobliwy sposób wyraził ekscytację na temat 23-letniej aktorki.

W Julii Wieniawie. Gdyby teraz weszła, to bym się dosłownie ZE*RAŁ. To byłoby dobre. Nie podkochiwałem się tak dosłownie, ale gdybym miał wybrać wtedy, to Julka. To była taka koleżanka (...) Na scenę, w której się całowałem z Zosią, musieli mnie namawiać 40 minut, bo nie chciałem się całować. Byłem taki nieśmiały - tłumaczył.