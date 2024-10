Agnieszka Kaczorowska rozwinęła skrzydła w "Tańcu z Gwiazdami". Tak mówili o niej partnerzy z parkietu

Jesienią 2015 roku Kaczorowska dotarła do finału z Łukaszem Kadziewiczem , wówczas już siatkarzem na sportowej emeryturze. W ostatnim odcinku musieli uznać wyższość Eweliny Lisowskiej oraz Tomasza Barańskiego i po Kryształową Kulę nie sięgnęli, ale wciąż jest to wynik imponujący. O pierwszym wrażeniu na temat Kaczorowskiej wspomniał w książce "Kadziu. Siatkówka & Rock'n Roll" następująco:

Pojechaliśmy nagrać filmy promocyjne na boiska do siatkówki plażowej przy moście Łazienkowskim. Bawiliśmy się w dobrze znaną mi dyscyplinę, gdy nagle nie wiadomo skąd pojawiła się z gwizdkiem... no właśnie, kto? Co tu robi Bożenka z "Klanu"? "Cześć, jestem Aga, będziemy razem tańczyć" – przywitała się. No tańczyć to będziesz ty. Między nami jest metr różnicy. Agnieszkę Kaczorowską kojarzyłem z najsłynniejszej polskiej telenoweli, a jeszcze nie wiedziałem, że aktorstwo to jej hobby, a pasją od lat pozostaje taniec.