Kaja Godek złożyła w sejmie projekt ustawy "Stop LGBT" zakazującej marszów równości (ZDJĘCIA)

Kobieta, która z nienawiści do bliźniego zrobiła źródło dochodów. Która korzysta z najniższych ludzkich instynktów, by się wybić, zaistnieć. Która w imię sypiących się profitów (patrzcie, których lobby jest narzędziem) zaprzedała siebie. Która wycierając gębę Bogiem i biblijnymi epitetami z czystą, sadystyczną przyjemnością obserwuje reakcje nie godzących się na niewolnictwo i sprowadzanie człowieka do roli inkubatora sióstr. Przykro mi to pisać, serio, bo sama jestem kobietą. Ale czuję, że nie jestem takim człowiekiem, jak Kaja Godek. Bo nie jest mi obojętny los dziewczyn, z którymi życie obeszło się brutalnie. Bo kim jestem, by oceniać kobiety stojące przed najtrudniejszą decyzją w ich życiu. Bo kim jestem, by kpić z miłości bliźnich bez względu jakiej są płci, pochodzenia czy wyznania. Nigdy nie zrozumiem ludzi tak przepełnionych pogardą do innych i z tak rozbujałym ego jak Kaja. Ale przede wszystkim nigdy nie zrozumiem osób, które za tak na wskroś złymi i cynicznymi ludźmi podążają. Trzymajcie się i nie dajcie się!