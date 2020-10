Kaja Godek żali się na Facebooku, że "lewaccy bandyci" przyszli pod jej blok: "JESTEM ZAGROŻONA"

chrześcijanka 8 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Kto mieczem wojuje, itd! Powinna pani przewidzieć, czym grozi odbieranie wolnego wyboru ludziom! Osobiście mam mieszane uczucia co do formy tych protestów, ale przyznam, iż chciałabym usłyszeć głos Pierwszej Damy i doradczyni społecznej prezydenta! Chcę się też odnieść do wszystkich mentalnych sadystów, co rżą i skaczą z radości, bo chwilowo udało im się zgotować piekło kobietom i dzieciom! Panie złotousty Bosaku, pobożny katoliku, pozbawiony wyobraźni i empatii genialny ekspercie od wszystkiego! Jest mi zwyczajnie przykro i zarazem wstyd, bo dopóki nie pokazał pan swej prawdziwej twarzy, szczerze podziwiałam pana i gotowa byłam na pana głosować! Najpierw opowiedział się pan za piekłem zwierząt obdzieranych z futer, żeby zaspokoić dopływ milionów do bonzów tej krwawej branży i próżność jakiś tępych kasiastych 'dam'! Bronisz pan, jak niepodległości rytualnego zarzynania bydła i drobiu, żeby zapewnić kolejne miliony hodowcom zwierząt na tę okrutną rzeź, w imię religijnych potrzeb naszych 'braci' w wierze od Talmudu i Koranu! Krwawe polowania, przede wszystkim te z udziałem dzieci, uważasz pan za dobrą rodzinną zabawę i przyjemne wspólne spędzanie wolnego czasu! Teraz zaś przeniosłeś się na wyższy poziom świadomości i zostałeś ekspertem od 'cywilizacji życia'! A to wszystko w imię sadystycznej apoteozy cierpienia, ale Broń Boże, nie własnego, wszak sam pan jesteś raczej hedonistą, co na słodkich rodzinnych fociach z dumą światu prezentujesz! Na koniec chciałabym zapytać - jak to jest, panie Bosak, panie Braun, pani Godek, pani Pawłowicz i inni być znienawidzonym przez większość obywateli! Jak to jest?