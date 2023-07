Kaja Paschalska stroi miny we wzorzystym odzieniu: "Z cyklu: STARA SIĘ OD**BAŁA". Bardzo się zmieniła? (FOTO)

WWO 28 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Po co to wycie o uwagę? To samo ujęcie: twarz, CAŁY dekolt, z jednej strony, z drugiej strony, od frontu. Czemu służy robienie takich rzeczy? Chodzi o to by ktoś pochwalił i skomentował? Umarłabym ze wstydu i zażenowania cykając sobie taką fotę i wrzucając do internetu by jakieś anonimowe masy mnie oceniały i komentowały. Po co ludzie SAMI SOBIE kij w szprychy wsadzają a potem płaczą, ze hejty, że oceny, że depresja :/