Kaja Paschalska o bezdzietności z wyboru: "Chciałam mieć dzieci, ale dobrze, że NIC Z TEGO NIE WYSZŁO"

Ala 8 min. temu

Jakby ludzie w ciągu wieków tak rozkminiali wszystko to by dawno ludzkość wyginęła. Ja mam 5 dzieci, idealną matką nie jestem, ale wychowałam ich na fajnych ludzi, lubimy się i ludzie ich lubią. Myślę, że moje dzieci wniosły do tej pory bardzo dużo radości nie tylko do mojego życia. Co to za moda teraz na rozważanie macierzyństwa, analizowanie wszystkiego, naśmiewanie się z dzieci. Dzieci są fantastyczne.