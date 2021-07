Kaja Paschalska poucza mężczyzn: "Moje zdjęcia w bikini nie są zaproszeniem do SPROŚNEGO KOMENTOWANIA"

Do co poniektórych Panów: To, że wstawiam zdjęcie w bikini, z dekoltem czy po prostu z klatką piersiową w kadrze (jak w ostatnim poście), nie jest zaproszeniem do sprośnego komentowania moich "cycuszków", "bimbałków", "wymion" etc. Nie jest to też zachęta do publicznej sondy pt. "przeleciałbym czy nie". To samo tyczy się moich pośladków i innych części ciała. Cokolwiek tam macie w głowie, pisząc takie teksty - to nie jest ani fajne, ani sexy, ani zabawne - zapewniam. Przy okazji pisania tego posta przypomniałam sobie, że kiedyś raz sama użyłam podobnego # odnośnie swojego ciała - napisała odpalona Paschalska.