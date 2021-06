Kaja Paschalska o wynurzeniach Agnieszki "moda na brzydotę" Kaczorowskiej: "Cheers kobietom, które nie boją się pokazywać PRAWDZIWEJ SIEBIE"

Szok 37 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Naprawdę żyjemy w chorych czasach. Możecie wierzyć lub nie, ale miałam okazję kilkakrotnie zauważyć, że obce osoby robią mi zdjęcia w różnych sytuacjach. Na plaży, na spacerze, w centrum handlowym lub w sklepie. Zastanawiam się po co. Nie mam konta na instagramie, nie jestem blogerka, nie jestem aktorka czy ktokolwiek... To jest chore. I co, zrobią 20 fotek spod łokcia, zostawią te brzydkie i będą się nabijać? Albo co lepiej zdeformują w jakimś programie graficznym? Masakra. Jak żyję nigdy nie zrobiłam zdjęcia żadnej obcej kobiecie gdzieś spod parapetu. Dla mnie to nie jest normalne... Po co niektóre kobiety to robią? Żeby ulżyć sobie, kogoś hejtować, czy co? Czy może to jakaś choroba psychiczną... Każdy człowiek zdrowy na umyśle robi zdjęcia tylko bliskim, rodzinie lub znajomym, a nie obcym na ulicy... Bo żyje swoim życiem, swoim wyglądem, swoim ubiorem i swoim światem.