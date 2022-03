Kalina Ben Sira NIE CZUJE SIĘ WINNA body shamingu w programie TVP: "Nie ma OBOWIĄZKU SAMOAKCEPTACJI, człowiek może nie lubić swojego wyglądu"

Na sprawę zwrócił uwagę stylista Adam Chowański , który wypunktował krzywdzące wypowiedzi "ekspertek". Uznały one, że kobieta jest "otyła", "nie ma w ogóle talii", a gdy pójdzie na plażę, to "wyjdzie cała naga prawda" . W tym wszystkim szokuje fakt, że Urszula podkreślała, że lubi siebie i nie ma kompleksów . Można więc było odnieść wrażenie, że prowadzące postanowiły wmówić jej, że ma "bardzo dużo mankamentów".

Teraz do sprawy odniosła się druga prowadząca, Kalina Ben Sira. W obszernym wpisie na Instagramie żali się, że zalała ją "fala hejtu", a winą za to obarcza Adama Chowańskiego , nazywając go " człowiekiem, którego nie miała okazji poznać ".

W sposób oczywisty nawoływał do bojkotu mojego programu (...). Wg tej osoby: (...) moje i Aleksandry opinie są krzywdzące i zatrzymały się 20 lat temu (...), zawstydzamy te kobiety i pogłębiamy kompleksy innych kobiet...; nie zdajemy sobie sprawy, z tego, co robimy i mówimy - wylicza celebrytka.

Ben Sira pragnie "uświadomić Państwa", że "doskonale wie, co robi i mówi" oraz "nikogo nie zmuszała do udziału w programie".

Te osoby same się zgłosiły i doskonale wiedziały, z czym będą się musiały zmierzyć na wizji. Uczestnicy mieli swoje powody, by mieć kompleksy, a my pomogłyśmy im się ich pozbyć! Moim zdaniem, nie ma obowiązku samoakceptacji. Dorosły, rozumny człowiek może nie lubić wyglądu swojej twarzy, brzucha, ud, cellulitu i wie, że może to zmienić. Dietą, ćwiczeniami, czasem wspomagając się zabiegami z zakresu beauty - pisze, chwaląc się, że "od 20 lat prowadzi biznes beauty" i pomaga ludziom "stanąć na nogi".