Kamala Harris była oskarżana o mobbing. Byli współpracownicy gorzko wspominali jej styl zarządzania: "Niszcząca duszę krytyka"

Joe Biden ogłosił, że wycofuje się z walki o prezydencką reelekcję. Jak stwierdził, w wyścigu o Biały Dom popiera kandydaturę współpracującej z nim wiceprezydentki Kamali Harris , jednak na razie nie jest jasne, kto wypełni po nim wyborczą lukę. Nie wszyscy są też przekonani, czy byłby to dobry wybór, bo niegdyś na łamach "The Washington Post" pod jej adresem padły poważne oskarżenia.

Kamala Harris ma na koncie poważny skandal. Padły oskarżenia o mobbing

Media informowały o sprawie pod koniec 2021 roku. To wtedy w tekście Cleve'a R. Wootsona Jr. i Tylera Pagera przekazano, że autorzy dotarli do 18 osób, które w dość ostrych słowach krytykowały jej styl zarządzania. Wskazywano przede wszystkim na rzekomą nieprzyjemną atmosferę i mobbing w otoczeniu Harris. Miały to być także powody sporej rotacji wśród jej współpracowników.