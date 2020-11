Kamala Harris - pierwsza kobieta na stanowisku wiceprezydent USA

qqq 18 min. temu zgłoś do moderacji 20 3 Odpowiedz

w Polsce dla wielu to nie do pomyslenia, zeby kobieta i to jeszcze nie białej rasy została wiceprezydentem. kobiety przecież są od rodzenia i można za nie decydować o ich ciele i nimi pomiatać. a ta okropna Kamala jeszcze wspiera spolecznosc LGBT. jakby mogli to by ją na Marsa wysłali