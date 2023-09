Kamery zarejestrowały radość mamy Roberta Lewandowskiego z bramki syna. Wiwatowała, sącząc wino (WIDEO)

Po czwartkowym meczu z Wyspami Owczymi Robert Lewandowski znów jest na językach. To zasługa nie tylko wyniku - Polacy wygrali 2:0 właśnie po golach Lewego - ale również incydentu, do którego doszło już po zakończeniu spotkania. Na boisko wbiegł chłopiec, któremu Lewy podarował swoją pomeczową koszulkę. Wzruszająca scena zdaniem wielu kibiców miała być ustawką.

Tak mama Roberta Lewandowskiego zareagowała na bramkę syna

Kamery TVP często rejestrują nie tylko to, co dzieje się na boisku, ale też kibiców obecnych a stadionie. Zwłaszcza jeśli są to sławy lub bliscy piłkarzy. Tym razem show skradła Iwona Lewandowska. Po drugiej bramce syna nie kryła radości. Posłała nawet buziaki w powietrze. W drugiej ręce trzymała za to lampkę wina.