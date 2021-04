Kamerzysta poniża NIEPEŁNOSPRAWNEGO chłopaka! "Wykorzystali go do robienia DEHUMANIZUJĄCYCH zadań"

Kamerzysta, czyli Łukasz Wawrzyniak, zasłynął w sieci dzięki tworzeniu kontrowersyjnych filmików i konfliktom z innymi youtuberami, m.in. z Lordem Kruszwilem, u boku którego zaczynał "karierę".

Kamerzysta nieraz już udowodnił, że dla zasięgów jest gotów przekraczać wszelkie granice patologii. Kilka dni temu na jego kanale pojawił się filmik, w którym Wawrzyniak płaci chłopakowi za wykonywanie upokarzających "zadań".

Każe mu m.in. rozbijać sobie cegły na głowie, tarzać się w błocie, skakać z balkonu do kontenera pełnego śmierci czy... jeść kocie odchody. Ekipa Kamerzysty nazywa chłopaka "po*ebem".

Na film zareagowała kobieta, która rozpoznała poniżanego w filmie chłopaka. Informuje ona, że jest on osobą niepełnosprawną intelektualnie.

Cały dzień zastanawiałam się, czy to udostępnić. Postanowiłam jednak, że tak. Dlaczego? Dlatego, że to czyste sku*wysyństwo!!!!

W nagraniu widać naszego byłego wychowanka, który jest niepełnosprawny intelektualnie. Co za tym idzie, nie potrafi zbyt dobrze (o ile w ogóle) przewidywać skutków swoich działań ani podejmować racjonalnych decyzji.

Czy to przeszkadzało twórcom filmu? W ogóle! W świadomy i perfidny sposób wykorzystali go do robienia obrzydliwych, dehumanizujących zadań. Ten po*eb, jak go nazywają na początku, jeszcze do niedawna był wychowankiem domu dziecka, a jeszcze wcześniej był zaniedbywanym, maltretowanym dzieciakiem wychowywanym przez ulicę. Kilka lat temu nie za bardzo miał w co się ubrać, a jego stary całą kasę "brał na przelew".

Czy dziwi więc, że mając w perspektywie zarobienie kilka stów, zgadza się na to wszystko? No nie (...). Pewnie, można powiedzieć, że chłopak jest dorosły, wie, co robi i nikt go do tego nie zmuszał, ale przypominam wstęp tego wywodu - JEST NIEPEŁNOSPRAWNY INTELEKTUALNIE!!! - pisze wstrząśnięta pani Agnieszka.

Kobieta apeluje, aby zgłaszać film do usunięcia.

Zerkajcie czasem na to, co i kogo oglądają dzieciaki. Dożyliśmy trudnych czasów, w których osoby prostackie, poniżające w brutalny sposób innych, są idolami najmłodszych. (...) proszę, zgłoś go na YouTube (dręczenie/znęcanie się), bo tylko to mi pozostało, by ratować resztki godności tego dzieciaka - czytamy.

Pudelek przyłącza się do tego apelu.

