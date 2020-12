SKOMPROMITOWANY Kamerzysta odpowiada Kruszwilowi: "Mam dowody na to, że BIŁEŚ KAROLINĘ"

Znalezione 37 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Znalezione w komentarzach: Kamerzysta ewidentnie powinien przejść resocjalizację. Albo rzeczywiście ma coś do dzieci, albo nie wie co robi i na co w społeczeństwie może sobie pozwolić. Jeszcze niedawno była drama o to, że z dziećmi pisał o tym, że ma taką fantazję, by podczas trójkąta rozdziewiczyć trzy młode dziewice. Pytał dziewczynki, czy naprawdę byłyby gotowe nawet na coś takiego, by w takiej formie doszło do utraty dziewictwa i pokazowo się dziwił, że takie są oddane. Pisał, że ma 21 cm i o bólu podczas utraty dziewictwa. Twierdził, że w miastach, które podawały jako miejsce zamieszkania ma apartamenty. W domyśle pewnie, że tam by się mogli spotykać. Osoby z Instagrama często wstawiały rozmowy Kamerzysty. Kiedy ktoś wyniósł o czym rozmawiano na grupie dzieci zaczęły płakać, że ich rodzice się dowiedzą i zaczną sprawdzać co robią w Internecie, a ich idol może pójść do więzienia. Zaczęły kłamać, że już mają 15 lat, a na profilach miały coś innego. Kamerzysta pisał, że takie ma poczucie humoru i sobie żartował, a do żadnych spotkań miało nie dojść. Nie wiem, czy można mu ufać pod tym względem skoro lubi młode dziewczyny. Nawet jako żarty takie teksty dla mnie są niedopuszczalne.