Lord Kruszwil broni Fagatę i UDERZA w Kamerzystę: "Prowadził pod wpływem narkotyków. WYŻYWAŁ SIĘ NA NIEJ FIZYCZNIE"

Kamerzysta na początku filmu zapewnia, że ustosunkuje się do absolutnie wszystkich zarzutów, które stawiała mu Agata, a w swoim filmie odnosi się tylko do jednego. Czyżby próbował przysłonić fakt nieumyślnego spowodowania śmierci psa, znęcania się fizycznego nad byłą dziewczyną oraz oszustw? Czyżby chodziło o to, że zdrada nie jest karana więzieniem a reszta już tak? Nie zamierzam tu w żaden sposób atakować Agaty, ponieważ nie jest niczemu winna - zdradził.

Nie mogłem momentami patrzeć na to, w jaki sposób Kamerzysta traktuje swoją dziewczynę. Przez cały okres naszej znajomości zdradzał ją i wyżywał się na niej fizycznie. To, co wtedy czułem, patrząc na to, było bardzo dziwne i nie do opisania. Totalnie nie wiedziałem, jak na to zareagować. Z jednej strony powinienem wtedy zawiadomić policję, ale z drugiej strony zadałem sobie pytanie, czy to na pewno będzie w porządku, żeby wsypywać kolegę - wyznał.