Kamil Bednarek zaliczył WPADKĘ w Opolu. Nagle zrobiło się cicho (WIDEO)

Każdy z nas przeżywa stres w inny sposób tym bardziej wyobraźcie sobie że stoicie na takiej scenie i nieważne czy jesteście artystą czy nie, każdemu zdarza się wpadka i każdy zapomina tekstu to jest tak naprawdę normalna sprawa. Ale fakt faktem niestety tegoroczne Opole moim zdaniem było tragiczne... Po pierwsze uśmiercenie żywej piosenkarki to już był cios poniżej pasa, po drugie dobór artystów do piosenek też nie był zbyt dobry Nie wiem kto im wybierał repertuary ? Ale miałam wrażenie że to była zbieranina artystów którzy robili karierę 20 lat temu.. ( np Cerekwicka ) Ja rozumiem że ta piosenka "na kolana " robiła furorę nie wiem z 10 lat temu z 20 lat temu nie wiem dokładnie ile minęło? Ale ile można rok w rok śpiewać jedną tą samą piosenkę? Tak samo jeżeli chodzi o Golec uOrkiestra. Non stop rok w rok nieważne czy to jest Opole czy to jest Zakopane Sylwester, wszyscy śpiewają te same piosenki. No i nagle okazuje się że w Polsce nie mamy wybitnych artystów i nie mamy już wybitnych piosenek i cały czas trzeba odgrzewać kotlety które mają po 20 lat.... Ja pamiętam jak byłam jeszcze dzieciakiem i wtedy śpiewało się utwory golców No ale już nie teraz... Niektórzy artysci , naprawdę bardzo dobrze się zaprezentowali minimum lombard z piosenką przeżyj to sam - No ale proszę was ile można odgrzewać stare kotlety nawet jeżeli chodzi o Kamila Bednarka który od dawien dawna nie wydał żadnego normalnego singla ?