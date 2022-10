Kamil Sipowicz ROZSTAŁ SIĘ z kochanką młodszą o ponad 30 lat?! "Wzięłam na swoje barki zbyt wiele..."

Pppppppp 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Na portalu randkowym poznałam faceta, on mi mówi, że jest wdowcem i ma dwójkę dzieci. Mówię ok, nie przeszkadza mi to, chociaż nie będę robić za macochę, bez jaj, szukam faceta a nie dzieci do ogarniania. No i pytań jego od kiedy jest wdowcem a on że kilka miesięcy... Nawet rok nie minął, 6 miesięcy a on mi pisze że on potrzebuje kobiety a jego dzieci matki. Uważajcie na takich cwaniaków.