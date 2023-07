Kamil Stoch zadbał o swoją edukację. Jakie wykształcenie ma skoczek?

Madzia Buczek 19 min. temu zgłoś do moderacji 6 16 Odpowiedz

W dzisiejszych czasach nawet nie musisz mieć wielkiej wiedzy ani kasy, by obronić pracę magisterską. Na uniwersytetach są wbijane młodym te lewackie pierdoły i nie potrafią myśleć co widać wielokrotnie w pracy. To nie jest coś, co było 30 czy 40 lat temu.