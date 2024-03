Kamil Szymczak wrzucił NAGRANIE z wypadku. Drugim kierowcą był jego MENADŻER! "Śledził mnie przez kilka kilometrów" (WIDEO)

W sobotę, 30 marca, doszło do wypadku samochodowego na ulicy księcia Józefa na krakowskim Zwierzyńcu. Według ustaleń Onetu, miało tam dojść do "dojeżdżania" się dwóch samochodów, z których jeden gwałtownie zahamował i wrzucił bieg wsteczny, doprowadzając do uszkodzenia obu pojazdów. Wkrótce głos zabrał Kamil Szymczak, influencer i uczestnik "Czas na Show. Drag Me Out", który był jedną ze stron kolizji.