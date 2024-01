Kamila Łapicka nie została uwzględniona w testamencie Andrzeja Łapickiego. Co dziś robi i jak wygląda wdowa po 60 lat starszym aktorze?

Kamila Łapicka nie dostała ani złotówki po zmarłym mężu

Dodatkowo Łapicka pisze także teksty do magazynu "Didaskalia Gazeta Teatralna" i miesięcznika "Teatr". Jest kuratorką sztuki i zasiada w Zespole Sterującym ds. artystycznych Teatr Polska, którego celem jest "ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny". Wwolnych chwilach prowadzi również bloga zteatru.pl i podróżuje. Najczęściej oczywiście do ukochanej Hiszpanii. Na jej facebookowym profilu można znaleźć relacje z kolejnych wyjazdów oraz sporo linków do wydarzeń poświęconych kulturze, sztuce i historii. We wrześniu minionego roku zrobiła wyjątek i podzieliła się swoim aktualnym selfie.