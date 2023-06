Kamila Łapicka nie została uwzględniona w testamencie starszego o 60 lat męża. Czym się dziś zajmuje wdowa po aktorze?

Andrzej Łapicki i Kamila Mścichowska – historia miłości

Decyzja o ślubie zapadła kompletnie po wariacku. Pamiętam, że przyjmując pierścionek zaręczynowy, zapytałam go w oszołomieniu, czy to znaczy, że teraz będziemy mieszkać razem. Zażartował, że skąd, że będę, tak jak do tej pory, dojeżdżać metrem – wspominała Kamila Łapicka w 2011 roku w rozmowie z "Polityką".

Ożenił się z młodą dziewczyną, która - co normalne - miała swoje zawodowe ambicje, a to się ojcu za szczególnie nie podobało. Jak napisałam we wstępie do "Dzienników" ojca, które niedawno się ukazały, jego nieuchronne rozczarowanie tym małżeństwem wynikało z tego, że dziś nie ma już kobiet skrojonych na XIX-wieczną modłę. Ale jeśli jeszcze przez jakiś czas był szczęśliwy, to dlaczego miałabym to oceniać? - powiedziała Zuzanna Łapicka, córka aktora, w rozmowie z "Wysokimi Obcasami Ekstra".