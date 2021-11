Kamila z "Rolnik szuka żony" lansuje się na planie "Jaka to melodia?". Zostanie celebrytką? (ZDJĘCIA)

Niemal tradycją jest, że uczestnicy "Rolnik szuka żony" promują show także w innych programach TVP. Mowa tu zarówno o śniadaniówce stacji, jak i popularnych formatach, w których pojawiają się w charakterze "gwiazd". Nie inaczej jest tym razem, a troje rolników ma już za sobą nagrania do jednego z odcinków "Jaka to melodia?" .

Na planie formatu, któremu przewodzi teraz Rafał Brzozowski , pojawili się "królowa pieczarek" Kamila, krytykowana niemal co tydzień Elżbieta oraz cieszący się dotąd największą sympatią widzów Kamil . O ile ci ostatni wyglądali na nieco zestresowanych i dość "sztywno" pozowali do pamiątkowych zdjęć, to Kamila czuła się przed kamerami niczym ryba w wodzie.

"Listowa rekordzistka" programu subtelnie uśmiechała się do aparatu i wytrwale pozowała odziana w damski garnitur i lakierowane szpilki, do których dobrała zmyślną biżuterię. Podczas gry zdawała się być w swoim żywiole, a po fakcie udało jej się także załapać do wspólnego zdjęcia z Rafałem "The Ride to przejażdżka" Brzozowskim.