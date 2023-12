Kandydatka Waldemara z "Rolnika" zrobiła scenę, a w finale była wielką nieobecną. Mówi, czego nie pokazano w TVP: "Poniżył mnie, nazwał STARĄ"

vert 1 godz. temu zgłoś do moderacji 330 2 Odpowiedz

Dziwię się, że są ludzie, którzy bronią Waldiego. On od początku był nieuczciwy wobec kandydatek. Zaprosił je do siebie, a jednocześnie cały czas miał relację z inną kobietą, poza programem. Tylko dlatego, że produkcja zmusiła go do tego, to przyznał się do tej relacji i ją zakończył. Potem okłamał 3 kandydatki mówiąc, że to on zdecydował, że powie o tej znajomości, co było nieprawdą, bo został do tego zmuszony . Okłamał je też mówiąc, że z tamta kobietą tylko korespondował, a przecież jeździł do niej 500 km, co świadomie przemilczał. Chciał być z Ewą, żeby " koledzy mu zazdrościli " i dlatego , że " ładnie razem by wyglądali" . Na koniec chciał , żeby udawali w finałowym odcinku, że są razem, a kiedy Ewka się nie zgodziła, to miał do niej pretensje, że " nic mu nie dała". To wszystko podniesionym głosem