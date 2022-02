Kanye West dalej MIAŻDŻY Pete'a Davidsona na Instagramie, a Kim Kardashian w końcu PRZESTAJE GO OBSERWOWAĆ!

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Kanye West nieco się uspokoi. Kim Kardashian zainterweniowała i napisała mu, że ciągłymi atakami na Peta Davidsona podjudza do agresji i naraża go na niebezpieczeństwo. Raper przeprosił więc publicznie swoją (niebawem byłą) żonę i powiedział, że popracuje na nad tym, jak się komunikuje. No cóż... Na słowach się skończyło. West właśnie poświęcił kilka nowych instagramowych wpisów znienawidzonemu przez siebie komikowi.