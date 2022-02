Kanye West ATAKUJE Pete'a Davidsona w serii wpisów na Instagramie i rozpacza za Kim Kardashian: "Chciałbym, żeby moja żona była ze mną"

W niedzielę Kanye West zaserwował światu kolejną porcję instagramowych przemyśleń. Tym razem raper obrał za cel obecnego partnera Kim Kardashian, Pete'a Davidsona. Muzyk usunął ze swojego profilu niemal wszystkie wpisy - pozostawiając jedynie ten, w którym błagał Boga, by ratował jego rodzinę. Następnie opublikował kilka niewybrednych (a w niektórych przypadkach dość zagadkowych) wpisów poświęconych gwiazdorowi "Saturday Night Live". Kanye wrzucił na przykład zdjęcie fragmentu męskiej sylwetki, wyraźnie należącej do komika, do której dołączył niezbyt sympatyczny podpis.

Potem było jeszcze ciekawiej. Na profilu Westa pojawiła się na przykład grafika przedstawiająca jego i Davidsona jako Venoma i tzw. znanego z uniwersum Marvela czerwonego symbionta z podpisem: "Noc walki. West vs. Davidson". Raper udostępnił również screen pewnej plotki, która swego czasu krążyła po sieci. Spekulowano w niej, że Pete Davidson miał wysłać do Maca Millera intymne zdjęcia w towarzystwie Ariany Grande.

Następnie West zaprezentował fanom zdjęcie, na którym Davidson i jego przyjaciel Machine Gun Kelly pozują w bokserkach. Do wpisu dołączył też screen wiadomości tekstowej najwidoczniej wysłanej do niego przez partnera Kim. W jej fragmencie możemy przeczytać, że komik nie zamierza wtrącać się w sprawy rapera i celebrytki związane z dziećmi i ma nadzieję, że kiedyś je pozna. Kanye ma jednak na ten temat nieco inne zdanie.

Jakby tego było mało, muzyk postanowił udowodnić fanom, że to faktycznie on stoi za wszystkimi osobliwymi wpisami. Udostępnił więc zdjęcie, na którym pozuje z notatnikiem z napisem: "Moje konto nie zostało zhakowane". Przy okazji zapowiedział także, że wraz z North i Saintem pojawi się na niedzielnym nabożeństwie, a następnie zabierze pociechy na finał Super Bowl.

Wśród udostępnionych przez Kanye w niedzielę postów nie mogło także zabraknąć choć jednego skierowanego do Kim Kardashian. Raper z wyraźnym zdumieniem odkrył bowiem, że jego imię jest w sieci popularniejsze niż fraza "Super Bowl", przy okazji podzielił się więc kilkoma radami na temat małżeństwa. Zwrócił się także do matki swoich dzieci.

Nie obudziłem się i walczyłem po to, by moja rodzina trendowała nad Super Bowl, ale to się stało. Super Bowl łączy rodziny. Do wszystkich w poślubionych, trzymajcie swoich małżonków blisko, upewnijcie się, że wiedzą, jak bardzo ich kochacie i doceniacie, ponieważ w każdej brudnej alejce czai się Skete czekający, by pomóc zniszczyć waszą rodzinę i chodzić w swoich Calvinach Kleinach wokół waszych dzieci. Chciałbym, żeby moja żona była ze mną i naszymi dziećmi siedzącymi przy linii 50 jardów. @kimkardashian zawsze pamiętaj, że West był twoim największym W - czytamy w kolejnym wpisie Kanye.