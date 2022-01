Kanye West ROZSIEWA PLOTKI o nowym chłopaku Kim Kardashian? "Opowiada, że Pete MA AIDS"

Wygląda na to, że Kanye West wciąż nie może pogodzić się z rozstaniem z Kim Kardashian. Jeszcze do niedawna wydawało się, że parze uda się rozejść z klasą, niestety ostatnimi czasy Kanye zdecydowanie nie ułatwia życia matce swoich dzieci. Jakiś czas temu raper publicznie żalił się, że ochrona Kardashianki powstrzymała go przed spotkaniem z córką, gdyż w posiadłości celebrytki przebywał akurat jej chłopak, Pete Davidson. Niedługo później media obiegły natomiast doniesienia, jakoby Westowi niespecjalnie spodobały się pierwsze kroki North na TikToku.

Choć Kanye West od jakiegoś czasu układa sobie życie u boku nowej wybranki, Julii Fox, jednocześnie wyraźnie żywi niechęć do obecnego partnera Kim Kardashian. W jednym z najnowszych utworów raper stwierdził na przykład, że w 2002 roku udało mu się przeżyć groźny wypadek, by "złoić d*pę Pete'a Davidsona".

Ostatnio w mediach pojawiły się kolejne sensacyjne pogłoski na temat awersji Kanye do znanego komika. Według doniesień PageSix, raper rozpuszcza plotki dotyczące Pete'a Davidsona - twierdząc na przykład, że gwiazdor "SNL" jest gejem i choruje na AIDS oraz nazywając go "ćpunem". Jak informują źródła serwisu, West dzieli się fałszywymi informacjami o Davidsonie z "każdym, kto zechce go wysłuchać".

Zobacz także: Kanye West traci nad sobą kontrolę? Jego zachowanie niepokoi

Osoba z otoczenia Westa zapewniła PageSix, że informacje o rozpuszczanych przez Kanye plotkach są "bzdurą". Znajomy Pete'a Davidsona stwierdził natomiast, że komik nie ma zamiaru reagować na zaczepki rapera.

Ignoruje nienawiść ze strony Kanye z szacunku do Kim - zdradził informator serwisu.

Kilka dni temu uwagę mediów plotkarskich zwróciła transmisja na Twitchu prowadzona przez niejakiego DJ'a Akademiksa. Muzyk również wspomniał wówczas o rzekomych plotkach rozpowiadanych przez Kanye, zarzekając się, że słyszał już podobne informacje od kilku osób.

(...) Kanye opowiada to każdemu i próbuje rozpowszechnić plotkę, że Pete Davidson ma AIDS. Mówię Wam, to prawda. Słyszałem to od ośmiu osób. Mówi to wszystkim! - zapewniał.

Myślicie, że Kanye West faktycznie rozsiewa plotki na temat nowego chłopaka Kim?

Co mają wspólnego "Emily in Paris" i "Gierek"?

Zobacz także: Co mają wspólnego „Emily in Paris” i „Gierek” oraz fenomen „światowości” Alicji Bachledy-Curuś