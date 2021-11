Kanye West jest przekonany, że Bóg POŁĄCZY GO z Kim, by dać przykład ludzkości! "Miliony rodzin zobaczą, że można przezwyciężyć separację"

gość 19 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Może i się kochają, ale oglądałam z nim podcast w ostatnim czasie. On ma tak głupie pomysły, nie ma obecnie domu, chce co chwila żyć gdzie indziej. Jednak Kim jako matka myśli o dzieciach w tym wszystkim. A i pudel on teraz nie jest Kanye West. On teraz jest Ye. I to tak na serio