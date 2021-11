Kanye West CHCE WRÓCIĆ do Kim Kardashian! "Nie zobaczyłem nawet papierów rozwodowych"

Lili 1 godz. temu zgłoś do moderacji 13 13 Odpowiedz

Większość Kardashianek tak naprawdę pnie się na faccetach. Kim na Kanye, wcześniej wałkowała.ten krótki ślub i związek na odległość z tym futbolistą, stara Kris najpierw na Robercie później na Bruce. Khloe najpierw na tym koszykarzu i dramy związane z nim później na Tristanie. Kourtney najpierw Scott i burzliwym związek a teraz na Travisie.. Kylie najpierw popularność budowała na tym co ma dzieci z była dziewczyną brata a teraz na tym co ma z nim dziecko. Wszystkie dodatkowo jadą na wspomnieniach o ojcu który im nawet centa nie przepisał ... One same to tylko Kendall a tak to sława.budowana na facetach przynajmniej na początek .. same żeby wyżej się wspiąć to muszą zaraz jakąś dramę z mężczyzną lub nowego znaleźć...