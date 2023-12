Kanye West sprzedaje skarpety za 800 ZŁOTYCH. Internauci grzmią: "To SZALEŃSTWO" (FOTO)

Kilka dni temu raper ogłosił, że pierwszy produkt marki Yeezy od czasu zakończenia współpracy z Adidasem właśnie trafił do przedsprzedaży. West podkreślił przy tym, że konsumenci "nie powinni akceptować podróbek". Tym głośno zapowiadanym produktem są buty za 200 dolarów, czyli nieco ponad 800 złotych, które dostępne są w trzech rozmiarach i do złudzenia przypominają wysokie skarpetki, co oczywiście nie umknęło uwadze internautów.